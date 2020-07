Grupo de fotógrafas lança financiamento coletivo para viabilizar site

publicidade

O Pixel Ladies é um coletivo de mulheres brasileiras. Com a chegada da pandemia e a paralisação de atividades comerciais, artísticas e jornalísticas, esse grupo de fotógrafas resolveu se unir e dar origem ao esse coletivo, pois acreditam que juntas sempre estarão mais fortalecidas. Participam Suzana Pires, Malu Baumgarten, Denise Dietrich, Francine Tobin, Julia Pilati, Gabriela Radde e Ritiele Brasil

Decidiram tentar um passo maior e criar um website com banco de dados, que promete ser belo e apresentar periodicamente o trabalho de fotógrafa(o)s convidada(o)s de todas as partes do mundo, além de comercializar obras por um valor acessível.

Para viabilizar esta plataforma, abriram um financiamento coletivo e estão em plena campanha. Nas recompensas há fotografias, pôsteres e até ensaios que podem ser agendados conforme o interesse e/ou localização do apoiador, uma vez que tem Pixel Ladie no Canadá, na Inglaterra, na Itália e no sul do Brasil.

Para apoiar esse projeto de mulheres corajosas, talentosas e empreendedoras, basta entrar na plataforma Catarse e escolher sua recompensa: https://bit.ly/2CgU2YA. Perfil no Instagram: @pixel.ladies