Grupo Esparrama apresenta espetáculo no “Crianças #EmCasaComSesc”

No ar desde maio do ano passado, a programação do “Crianças #EmCasaComSesc segue em 2021 com apresentações diversificadas, sempre mesclando artistas, companhias e grupos consagrados no cenário brasileiro com as novas apostas. Neste sábado, às 15h, o Grupo Esparrama apresenta o espetáculo "Quem Mora Aqui?", com transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram do Sesc.

A montagem do espetáculo se passa no apartamento do Esparrama, que abriga personagens inusitados: uma bem-te-vi cantora, uma princesa, um jardineiro gigante, um seresteiro de pernas imensas, dois monstros comedores de tudo, o Amaral e a Gurgel, entre outros. A obra oferece um tour pelo local, colocando diversos personagens em situações cotidianas e propondo a criação de um novo personagem, ao vivo, com interação da audiência. Lígia Campos, Kleber Brianez e Rani Guerra participam do elenco, com direção de Iarlei Rangel e dramaturgia, trilha sonora e produção dos integrantes do Grupo Esparrama.

O Grupo Esparrama se dedica ao teatro infantil desde 2013, com pesquisas sobre a relação entre infância, arte, educação e cidade. Em janeiro de 2021 foi reconhecido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo como Patrimônio Cultural da Cidade pelo projeto "Teatro na Janela". Recebeu o Prêmio APCA 2020 por levar ao meio digital duas séries lúdicas, com interação online de crianças: "Dizaí…" e "Vamos Brincar?". Seu repertório reúne cinco espetáculos premiados, sendo dois exclusivos para a janela do Minhocão - "Esparrama pela Janela" e "Minhoca na Cabeça" -, um para a rua e espaços alternativos - "Navegar" - e dois para espaços convencionais - "2POR4" e "FIM?" -, além de uma intervenção cênico-musical - "Esparrama Memória".