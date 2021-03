Grupo Skatá apresenta “Nós Entre Nós – Ato Censurados”

publicidade

O Grupo Skatá apresenta hoje, às 21h, “Nós Entre Nós - Ato Censurados”, manifesto artístico que foca histórias de violência no Brasil, buscando dialogar fatos que deixaram marcas profundas. Gabriel Gonçalves assina a dramaturgia, atuação e direção artística, ao lado de Joana Caspar, da obra com transmissão pelo Face, Instagram e Youtube do coletivo.

O isolamento social chegou desnudando a cada dia um pouco mais das facetas escondidas pelo preconceito e seus discursos de ódio. Junto dele, a necessidade de tratar questões pertinentes, como a ditadura militar (1964-1985), com suas torturas e censuras, fazendo uma alusão aos tempos sombrios que fragilizam a nossa atual democracia.