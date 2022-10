Grupo The Darma Lóvers celebra seus 25 anos

publicidade

Um show de Os the Darma Lóvers é sempre um acontecimento, porque reúne pessoas que amam o trabalho de seus integrantes e se identificam com as escolhas e os caminhos trilhados pelo grupo e a energia que dele emana. Com sete álbuns lançados no Brasil, França e Japão, levando sua mistura única aos palcos pelo mundo afora, o grupo completa 25 anos. Para celebrar a data, serão realizados dois shows, um nesta quarta-feira e outro amanhã, ambos às 21h, no Ocidente Bar (Osvaldo Aranha, 960), em Porto Alegre.

Os the Darma Lóvers surgiram do encontro de Nenung e Irínia com o grande mestre de meditação S.Em. Chagdud Rinpoche. Com o passar do tempo Nenung passou a escrever canções sobre suas experiências no caminho da meditação, sempre com olhar sensível, traduzindo poeticamente os desafios da vida. Brincando de cantar juntos, os dois descobrem a sintonia mágica e única de suas vozes tramadas e assim surge a banda, trazendo em si leveza, profundidade e delicadeza nas canções. Somada à sua estética leve e alegre, cruzando toques de psicodelia com a simplicidade acústica, a banda foi ganhando reconhecimento.

Nestes shows, que serão gravados para integrar o documentário “KeepGoing”, estão canções essenciais que contam cada período da trajetória da banda, entre elas Peixes, Diamante, Bróder Anjo, Sr. da Dança, Simplesmente, entre outras. Participam os músicos que estiveram integrados - criativa e afetivamente - ao processo de criação dos DLs: o guitarrista Jimi Joe e o tecladista André Vicente da Silva.

DOCUMENTÁRIO

Tendo a impermanência como a sua musa, Os the Darma Lóvers decidiram aproveitar esse momento para contar a sua história, registrando ao vivo essas duas apresentações na casa que viu as suas várias etapas de transformação, o tradicional Bar Ocidente. Com direção de Theo Tajes, o documentário “KeepGoing” vai apresentar a trajetória da banda, contando com depoimentos de pessoas que fizeram parte dela e conhecendo seu processo criativo.