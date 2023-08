Guilherme e Benuto fecham a Fenacan em Santo Antônio da Patrulha

publicidade

A maior festa de Santo Antônio da Patrulha, a 36ª Feira Nacional da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz (Fenancan), acontece até este domingo (20), no Parque do Ginásio Municipal Caetano Tedesco. A entrada para todos os shows é gratuita. Este ano a Fenacan está inserida dentro da programação da 1ª Santo Antônio em Festa que contemplou também a 36ª Moenda da Canção e a 13ª Feira do Livro.

Com uma estrutura de 4.000m², as instalações da Fenacan tem capacidade para 100 expositores comercializarem seus produtos, além de dois palcos, que estão recebendo cerca de 70 apresentações. Apenas a área para o público acompanhar os shows no principal espaço da festa, o Palco Fenacan, conta com 1.800m².

Já passaram pelo palco o humorista Paulinho Mixaria, Luiz Marenco, Jairo Lambari Fernandes, Rock de Galpão, entre outros. Até o final de domingo ainda ocorrem grandes shows, culminando com a apresentação da dupla sertaneja de Campinas (SP), Guilherme e Benuto, às 21h. A dupla contra com grandes sucessos como "Pulei na Piscina", "Flor que se cheira" e "Amor Descartável" e vai agitar a Fenacan com um show que promete ser o ápice da festa. Eles fazem o encerramento do evento.

A 1° Santo Antônio em Festa é uma realização da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e da Moenda - Associação de Cultura e Arte Nativa, com produção da JBA Produções Culturais e R.Morais Produtora, patrocínio master da DaColônia Alimentos Naturais, patrocínio da De Mello, Arroz Massulo, Qualicoco e Cooperja e financiamento Pró-Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO

14h30 – AABB Comunidade

16h – CTG Pedro Elesbão

17h – Estúdio de Dança Juliana Lorenzoni - Dança Cigana

18h – Baile de Masquê

21h – Guilherme e Benuto

ATRAÇÕES PERMANENTES

Unidade Móvel de Saúde (10h às 12h e 13h às 19h):

Pavilhão da Agricultura Familiar:

• Agroindústrias com produtos coloniais e típicos

• Artesanato

• Pescado

DEMAIS ATRAÇÕES:

• Mostra do Museu Caldas Júnior com a temática “Arroz”

• Praça de alimentação

• Parque de diversões

• Feira de produtos e serviços