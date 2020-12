Guitarrista e compositor Chico Paixão lança seu álbum de estreia

publicidade

No meio artístico, músicos geralmente começam a sua trajetória acompanhando outros músicos: formam bandas, compõem em conjunto, desenvolvem o repertório em parceria. Buscam shows, vivem histórias e compartilham bons e maus momentos. Sempre juntos. Mas às vezes, por se encontrarem em diferentes momentos e ideias, nasce a vontade de ter autonomia para traçar um caminho paralelo, onde a criação é livre e espontânea. Trata-se de algo que vem de dentro, único e particular, uma conquista própria.

Para o compositor e guitarrista Chico Paixão, o álbum “Bossa Nenhuma” é carregado dessa liberdade e autonomia. É deixar o seu trabalho registrado, marcado e acessível para as próximas gerações. Quiçá, ser lembrado para sempre. Em suas próprias palavras, “é um filho que nasce”. Poder curtir o nascimento das músicas e arranjos, escolher o “padrinhos” que participaram das gravações, ver crescer e tomar forma algo tão pessoal, acompanhando cada passo, foi trabalhoso, mas muito gratificante para o músico.

“Bossa Nenhuma” levou alguns anos para amadurecer e agora debuta nas principais plataformas de streaming. É um disco instrumental, cheio de ritmo, sentimento, bossas, sambas, música brasileira e uma pitada de humor - característica do compositor - mesmo as músicas não tendo letra.

Chico Paixão é guitarrista das bandas Funkalister, Ultramen e Tributo a Tim Maia. Com muitos anos de experiência, já participou de inúmeros projetos e bandas. Atualmente dedica-se à divulgação de seu primeiro trabalho solo, que já tem três singles disponíveis nas plataformas digitais, acompanhados de três clipes, em seu canal do Youtube.

Ficha técnica:

Bateria: Diego Silveira

Baixo: Everton Velasques

Piano: Leonardo Boff

Violão, Guitarra e Lap Steel: Chico Paixão

Percussão: Felipe Santos

Flauta: Mateus Mapa

Trompete: Renato Dal Lago

Sax e Oboé: Rodrigo Siervo

Trombone: Wilians Rocha

Participações especiais:

Acordeon: Matheus Kleber

Trompete: Jorginho do Trompete

Órgão: Gilberto Júnior

Órgão e Piano Elétrico: Eduardo Bisogno