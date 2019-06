Harvey Weinstein contrata dois novos advogados, entre eles uma mulher

publicidade

A pouco mais de dois meses de seu julgamento, o ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein contratou dois novos advogados, entre eles uma mulher, sua terceira troca desde que foi acusado de agressão sexual.

Os novos advogados, ambos de Chicago, são Damon Cheronis e Donna Rotunno, uma ex-promotora especializada na defesa de homens em casos de crimes sexuais. Os escritórios dos dois profissionais confirmaram que defenderão Weinstein, acusado de agressões sexuais a duas mulheres, uma por estupro, em 2013, e outra por sexo oral forçado, em 2006.

Em uma entrevista concedida em 2018 à Chicago Magazine, Rotunno se distanciou do movimento #MeToo, cuja origem remonta precisamente ao caso de Weinstein. "Estamos em uma era em que se condena por alegação, o que vai contra o princípio de presunção de inocência", disse.

Rotunno afirmou também que ser mulher nesses processos lhe permite um maior grau de agressividade com as mulheres que declaram ser vítimas de agressões sexuais. Um homem "pode ser um excelente advogado, mas se ele interrogar uma mulher com o mesmo veneno que eu, será considerado um valentão. Se eu fizer isso, funciona sem problemas. E tem sido muito eficaz", apontou.

Esta é a terceira troca de advogados por parte de Weinstein desde sua primeira acusação em Nova York, em maio de 2018. Em janeiro afastou seu primeiro defensor, Ben Brafman, uma estrela dos tribunais nova-iorquinos, e contratou dois advogados renomados, Ronald Sullivan e Jose Baez. No entanto, ambos acabaram abandonando o caso. Baez explicou que tinha "profundos desacordos" com seu cliente sobre a forma de encarar sua defesa.

A nova troca deve ser confirmada durante uma audiência marcada para 11 de julho no tribunal de Manhattan, apontou nesta sexta-feira o escritório do promotor. A data do processo foi mantida, detalhou. A seleção dos jurados começará em 11 de setembro. De acordo com várias publicações americanas, os novos advogados aceitaram esta data.

Weinstein foi acusado de agressões sexuais, que vão desde assédio até estupro, por mais de 80 mulheres, muitas delas famosas, como Angelina Jolie, Salma Hayek e Emma de Caunes.