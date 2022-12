Hayao Miyazaki anuncia data de lançamento de primeiro longa-metragem em 10 anos

publicidade

O primeiro longa-metragem em 10 anos do japonês Hayao Miyazaki, vencedor do Oscar, estreará em julho do próximo ano, anunciou a empresa distribuidora.

Miyazaki, de 81 anos, cofundador do estúdio de animação Studio Ghibli, saiu da aposentadoria para dirigir o filme, que tem o título "Kimitachi wa Dou Ikiru ka" (Como você vive?).

O filme está em produção há vários anos, em segredo, e será lançado no Japão em 14 de julho, de acordo com um calendário divulgado na terça-feira pela distribuidora Toho.

Studio Ghibli e Toho também apresentaram o cartaz do filme.

"Kimitachi wa Dou Ikiru ka" é inspirado em um livro de 1937 sobre um menino de uma família rica que aprende sobre a pobreza e a discriminação em conversas com o tio.

Miyazaki tem muitos fãs com suas representações fantásticas da natureza e das máquinas, e personagens amados como a criatura espiritual Totoro.

Seu filme "A Viagem de Chihiro" venceu o Oscar de melhor longa-metragem de animação em 2003.

Depois de "Vidas ao Vento", de 2013, Miyazaki afirmou que não dirigia mais longas-metragens porque não conseguia manter a intensidade necessária para seu estilo perfeccionista de trabalho.

Quatro anos depois, no entanto, o Studio Ghibli anunciou que ele abandonaria a aposentadoria para dirigir o "último filme".