Henri Iunes apresenta "Meu Pé Direito e Eu, uma Bruaca"

O Projeto Espaçonave tem como atração "Meu Pé Direito e Eu, uma Bruaca", com Henri Iunes nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, a partir das 21h, no Bar Ocidente (rua João Telles esquina com Osvaldo Aranha). O ator, cantor, animador , dublador, cenógrafo e figurinista apresenta seu novo pocket show, em que conta e canta histórias de sua vida. Interpretando Terência e Ursula, a viuvinha do morro do Alemão, ele promete muitas lágrimas, risadas e alguns micos, além de jogos com a platéia. Nas participações especiais estão Jairo Klein, Renato Del Campão, Clau Angeli e Sérgio Vargas.

O artista multifacetado atua profissionalmente no teatro desde 1987, tendo sido dirigido por Zé Adão Barbosa, João Castro Lima, Paulo Fontes, Toninho Vasconcelos, Camilo De Lélis entre outros. Na Cia Teatrofídico, que promove o Projeto Espaçonave, participou de "O Anjo Exterminador" em 2007. Em 2022 sua vida pessoal teve um acontecimento trágico: devido a problemas de saúde teve seu pé esquerdo amputado. Porém, a adverdidade se transforma a cada dia em arte, paixão e transformação. Por conta disso, a apresentação terá 100% do valor arrecadado para o artista, para que possa terminar as obras de acessibilidade em casa.

Ingressos no local ou antecipados, pelo site www.entreatosdivulga.com.br.