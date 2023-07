Hique Gomez e Renato Borghetti tocam hoje em concerto gratuito

publicidade

Renato Borghetti e Hique Gomez, dois grandes nomes do cenário musical brasileiro, se unem para um concerto em Porto Alegre. Acompanhada pela Orquestra de Câmara da Ulbra, a dupla se apresenta no “Concertasso”, neste domingo, a partir das 17h, na Praça Gustavo Langsch, no Bairro Bela Vista.

A entrada é gratuita, mas haverá coleta de roupas para o projeto POA que Cuida - Campanha do Agasalho e do Alimento 2023, da Prefeitura de Porto Alegre.

O "Concertasso" une os repertórios de Hique Gomez e Renato Borghetti, como “Barra do Ribeiro” e arranjos especiais de Hique Gomez para clássicos gauchescos como “Couro Cru”, além de surpresas.

A Orquestra da Ulbra vem desenvolvendo um trabalho junto a comunidades artísticas de Porto Alegre há mais de 20 anos. Haverá música clássica junto a programas de música popular com concertos para grandes públicos, sob a regência de Tiago Flores.