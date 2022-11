História em Quadrinhos sobre Angela Davis

publicidade

Aproveitando a importância do mês de novembro para a cultura negra – no dia 20 de Novembro comemora-se o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – a editora Conrad lança a História em Quadrinhos "Angela Davis". Com roteiro da escritora italiana Mariapaola Pesce e ilustração da também italiana Mel Zohar, a edição brasileira fala sobre uma das figuras mais emblemáticas do movimento estadunidense pela defesa e a promoção dos direitos civis e da luta contra o racismo.

O livro é uma biografia em quadrinhos que acompanha a história real da ativista, filósofa, escritora e professora que marcou a história por lutar contra o racismo e a desigualdade, pela causa feminista, a busca pela paz e melhora das condições dos detentos nas prisões americanas.

Angela nasceu em 1944 em Birmingham, no Alabama, no Sul dos Estados Unidos e já na adolescência começa a se questionar “Por que, para os irmãos negros, sempre há um lado certo e um lado errado da rua para morar? Por que os irmãos negros ainda buscam agradar aos brancos, em vez de lutar contra quem lhes domina e oprime?”.

Enquanto a ativista começava a ter tais indagações, a Ku Klux Klan semeava bombas diante das casas das famílias negras no bairro “Dynamite Hill” em Birmingham, Alabama, para obrigá-las a irem embora para outro lugar.

A publicação também aborda os eventos atuais e cita uma entrevista de Angela Davis sobre o caso Marielle Franco, socióloga, ativista dos direitos humanos e Vereadora da Câmara do Rio de Janeiro que foi assassinada com 13 tiros na cidade do Rio de Janeiro em 2018 em um atentado que até hoje não foi esclarecido.

Hoje, setenta anos mais tarde, o caminho corajoso de luta e contestação de Davis não terminou e ainda há muito o que se conquistar para que os direitos civis e humanos sejam alcançados.

O quadrinho é uma oportunidade para quem quer conhecer a história de uma das maiores ativistas de todos os tempos e saber que a busca por igualdade e discussões sobre equidade é um dever de todos nós!

A HQ "Angela Davis" já está disponível nas principais livrarias e marketplaces do Brasil. O livro de 114 páginas conta com a tradução de Maria Clara Carneiro e letras de Lilian Mitsunaga.