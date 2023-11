Homenagem ao cineasta Sergio Silva na Sessão AAMICCA

publicidade

A Associação de Amigas e Amigos da Cinemateca Capitólio (AAMICCA) convida a comunidade para a exibição comemorativa de 20 anos do filme "Noite de São João" (2003), do saudoso e falecido diretor Sergio Silva. A sessão ocorre neste sábado, 18 de novembro, às 16h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), Porto Alegre.

Após a projeção, haverá conversa a ser conduzida pela presença do cineasta, pesquisador, crítico de cinema e membro da ACCIRS Giordano Gio, que fará um bate-papo com o público após a sessão. O filme será exibido no seu formato original, em 35mm. Entrada franca.



Com grande elenco, "Noite de São João" é baseado na obra "Senhorita Júlia", de August Strindberg. As famílias camponesas estão organizando uma grande festa de São João, como é costume no local. Enquanto Joana (Dira Paes) termina seus afazeres domésticos na casa grande, seu noivo João (Marcelo Serrado), que trabalha como capataz na fazenda, a espera na festa. Em meio às comemorações surge Júlia (Fernanda Rodrigues), a arrogante filha do fazendeiro. Animada pelo vinho, Júlia chama João para dançar. É quando ela aproveita para relembrar sua infância e revelar a João seus sonhos íntimos.