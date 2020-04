Homenagens culturais ocorrem em Porto Alegre

publicidade

Ações culturais estão na agenda de hoje, promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Porto Alegre, sendo uma de teatro e outra de música, por meios digitais. Nesta quarta-feira, tem seguimento o ciclo de leituras on-line “Vera Karam 60 Anos”, que homenageia a falecida escritora e dramaturga Vera Karam. Hoje Deborah Finocchiaro e Luis Franke apresentam o texto “O Casal ou Por Que Você Não Disse Que Me Amava?”. Promovida pela Coordenação de Artes Cênicas (CAC) da SMC, a atividade será realizada a partir das 19h, no canal do YouTube da CAC, no blog maisteatro.org e no Facebook @secretariadaculturapoa.

O texto teatral em apresentação hoje é um inédito de Vera, escrito entre 1995 e 1996. Conta a história de um casal sem filhos, junto há mais de dez anos, que discute se irá ou não a um encontro com um outro casal que mora no mesmo prédio. A partir daí são reveladas suas fragilidades e frustrações, em uma atmosfera de constante embate, impressa em seu dia a dia. A trama retrata a vida de inúmeros casais, de muitas vidas acomodadas em suas solidões, compartilhadas e subordinadas às imposições sociais.

O ciclo promove as leituras no formato on-line, através de plataformas digitais, com os artistas em suas residências, respeitando o período de isolamento. A CAC organizou a programação com os artistas, para que se reunissem de forma remota e fizessem as leituras dos textos, gravados no computador, editados e veiculados.

Também nesta quarta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre se uniu ao setor cultural para homenagear todos os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Um espetáculo de projeção será realizado no Monumento Laçador, entre 19h e 20h, com transmissão pela página da Coordenação de Música da SMC no Facebook (www.facebook.com/coordmusica).

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) com profissionais técnicos do setor cultural, através de um movimento criado para apoiar profissionais freelancers da área artística e de entretenimento. Com o fechamento de espaços culturais e a suspensão de eventos, artistas, técnicos e outros profissionais deixaram de obter renda com shows e demais atividades. “Essa mobilização de técnicos, artistas, músicos, a turma que faz o espetáculo acontecer, é muito importante para auxiliar os trabalhadores da área da cultura que estão em dificuldades, sem seus cachês”, comenta o coordenador de Música da SMC, Henry Ventura. “Queremos homenagear o nosso povo gaúcho que está vivendo essa pandemia e todos aqueles que estão na linha de frente e que não podem parar, como garis, policiais, bombeiros e profissionais da saúde”, destaca a representante dos profissionais técnicos, Karla Busato.

Doações: estão sendo recebidas doações para a classe artística, com produtos de cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza. O Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo 582) já está recebendo donativos nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h. No sábado, 25, e domingo, 26, será realizada a arrecadação de doações através do sistema drive-thru, no estacionamento da esplanada do Laçador, das 8h às 18h.