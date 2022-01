Hora do Faro exibe episódio final de Famosas em Apuros neste domingo (23)

publicidade

Neste domingo (23), o público do Hora do Faro acompanha o episódio final de Famosas em Apuros 2.

Nos dois episódios anteriores, Catia Paganote, Deborah Albuquerque e Raissa Barbosa deixaram suas casas na capital paulista para se aventurarem de motorhome em uma região da Serra da Cantareira. Lá, as três celebridades enfrentaram dias de perrengues, com desafios, superação e muitas tretas!

Durante o reality, as belas tiveram que recolher lixo reciclável para uma cooperativa, encararam um circuito de força e de agilidade, aprenderam a trabalhar com adubo em uma plantação de café, montaram na raça uma cerca com toras de madeira, atravessaram um lago em uma balsa improvisada e ainda foram surpreendidas pela socialite Val Marchiori com um jogo da discórdia. Ufa!

Porém, há um obstáculo antes da premiação. A três vão precisar de preparo físico, concentração e muita coragem para passarem pela última prova do quadro. “A gente tira forças de onde não tem para dar o nosso melhor”, desabafa Catia. Raissa ainda reflete: “A gente leva muito aprendizado para todas as áreas da vida.”

Para faturar o prêmio, as participantes terão que enfiar as mãos em uma caixa cheia de baratas e ainda topar um desafio radical nas alturas! Quem será que leva para casa o valor de R$ 30 mil?

O Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar no próximo domingo (23).