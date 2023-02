"Hora do Faro": Raí Saia Rodada vai ao palco em edição inédita do “Pronto Pra Fama"

publicidade

Neste domingo, 5, às 18h, o "Hora do Faro" exibe uma edição inédita do quadro “Pronto Pra Fama”, no qual uma pessoa talentosa, que nunca teve espaço para mostrar sua arte ao grande público, recebe uma ajudinha do programa para se lançar na carreira. Dessa vez, dois aspirantes a cantores que sonham em ganhar a vida com música precisam provar que estão realmente prontos para encarar o sucesso.

Os dois talentos enfrentam desafios sob a supervisão de especialistas de peso: o produtor musical Rick Bonadio; a atriz Duda Reis e seu stylist, experts em moda; e a ex-BBB Sarah Andrade, que sabe como ninguém como fazer um bom marketing digital.

Depois de encarar essa “Jornada da Fama”, os dois cantores anônimos serão julgados no palco pelo trio de especialistas, acompanhados de uma autoridade musical: o cantor Raí Saia Rodada, que além de avaliar o desempenho dos candidatos também agita os telespectadores cantando seus grandes hits.

Quem provar que está mais “Pronto Pra Fama” terá a chance de lançar uma canção autoral no palco do Hora do Faro, além de levar um prêmio em dinheiro.

A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.