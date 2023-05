O que diz o horóscopo desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023

publicidade

A semana começa de forma distintiva trazendo um comportamento emocionalmente distanciado das pessoas, mas com sentimentos agudos e nítidos como resultado da influência da Lua na primeira casa do Zodíaco.

ÁRIES 21 de março a 20 de abril

O seu dia: a Lua em seu signo trará momento proveitoso pelo apoio de pessoa mais experiente em assunto importante. Isso vai ajudá-lo a resolver alguma antiga pendência.

Interesses: convivência no trabalho beneficiada por acontecimentos imprevistos.

Vida íntima: mostre os seus sentimentos.

TOURO 21 de abril a 20 de maio

O seu dia: os aspectos para hoje lhe reservam um quadro ligeiramente tenso ao mostrar aura de desencontros sobre bens, contratos e acordos ligados a valores e guardados.

Interesses: por compensação, os negócios que você empreender lhe trarão vantagens.

Vida íntima: forte apego ao passado.

GÊMEOS 21 de maio a 20 de junho

O seu dia: uma boa posição poderá fazê-lo superar tendência a agir de forma exageradamente exigente, trazendo maior dose de conciliação nas suas atitudes.

Interesses: a convivência de trabalho será fator determinante para o bom desempenho das suas tarefas.

Vida íntima: sentimentos expostos.

CÂNCER 21 de junho a 21 de julho

O seu dia: momento que lhe aponta bom relacionamento com pessoas próximas. Mas hoje, fique atento a sua saúde e condição física.

Interesses: seu senso de realidade e boa visão dos fatos serão essenciais à condução acertada de novo encargo de trabalho.

Vida íntima: comportamento desmotivado.

LEÃO 22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: sensibilidade e sua paciência serão fatores benéficos a conduzi-lo a entendimento bem proveitoso com pessoas ligadas ao seu cotidiano.

Interesses: bom aspecto gerará vantagens e o compensará nas finanças e com obrigações do seu trabalho.

Vida íntima: harmonia nas suas relações.

VIRGEM 23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: uma regência equilibrada marcará sua rotina, embora com aspecto que aponta a necessidade de mais calma e ponderação nas suas atitudes.

Interesses: no campo material, o momento é positivo para desafios do cotidiano com acerto com seu dinheiro.

Vida íntima: sensibilidade ampliada.

LIBRA 23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: a Lua em seu signo oposto o fará mais determinado e rigoroso com exigência em relação à condução de sua rotina.

Interesses: quadro que aponta bom acontecimento em termos materiais. Hoje, a pressa e a rapidez de raciocínio irão ditar suas ações.

Vida íntima: emotividade ampliada.

ESCORPIÃO 23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: momento que o favorece para os novos compromissos, apesar de dia pouco aconselhado para que se avaliem atitudes recentes das outras pessoas.

Interesses: você terá valorizada a capacidade para ampliar ganho e ordenar os assuntos financeiros.

Vida íntima: muitas e fortes emoções.

SAGITÁRIO 22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: um quadro positivo marca o fortalecimento de planos pessoais e lhe trará uma aura de acerto nas atitudes e decisões.

Interesses: tudo agora se mostra de forma favorável e lhe dá acuidade para bem conduzir tarefas de trabalho.

Vida íntima: dia de novas opções nos relacionamentos

CAPRICÓRNIO 22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: em momento que os aspectos mostram lida amigável com a família motive-se para enfrentar exigências ou tensão no seu trato com amigos.

Interesses: dia no qual você poderá se dar à maior reflexão sobre os problemas ou pendência com dinheiro.

Vida íntima: novidades que o alegrarão.

AQUÁRIO 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: bom aspecto em seu signo acentua posição favorável para os assuntos pessoais e domésticos em fase de emotividade exagerada.

Interesses: vantagem com dinheiro em razão de quadro benéfico e propício ao bom encaminhamento de tarefas do trabalho.

Vida íntima: sensibilidade e carinho.

PEIXES 20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: bom trânsito o fará enfrentar a rotina de forma mais otimista e confiante dela tirando elemento benéfico para as relações em família.

Interesses: suas opções com o trabalho se ampliam e o farão merecedor de mais atenção de pessoas ligadas a sua rotina.

Vida íntima: apoio oportuno.