Humorista Whindersson Nunes ganha luta de boxe em Londres

Whindersson Nunes ganhou luta de boxe contra o rapper polonês Filip “Filipek” Marcinek no último sábado, dia 22. O humorista foi o grande vencedor no torneio internacional de boxe, evento que junta influenciadores digitais e amantes da categoria de luta. O episódio aconteceu na Ovo Arena Wembley, localizada em Londres, na Inglaterra.

Whindersson fez uma publicação, no Instagram, com a legenda “Palhaço sem graça perde o emprego no circo”.

Vários artistas foram parabenizá-lo, entre eles, Luísa Sonza, ex-mulher do humorista. A cantora deixou emojis sorridentes em uma publicação em que o humorista ironizava a si mesmo após o triunfo no ringue. "Palhaço sem graça perde o emprego no circo", escreveu Whindersson na legenda.

A vitória dele também foi celebrada por outros famosos. "É o poder do cuscuz!", brincou João Gomes. "Obrigado por não apanhar, eu te amo, doido", acrescentou. "Brabo", afirmou Lucio Mauro Filho. "Gigante", disse Gui Napolitano.

Publicação de Nunes:

Agradecer todos os brasileiros presentes na luta, acho massa demais, os gringo tudo doido kkkkkkkkkkkkkkk sério, brasileiro faz a festa em todo lugar, eu amo ser brasileiro ❤️ — Whindersson (@whindersson) April 23, 2023

Da disputa, veja imagens: