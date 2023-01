Inscrições abertas para a Oficina Arte de Escrever e Declamar Poesia

publicidade

Nesta terça-feira, dia 10, tem início a Oficina Arte de Escrever e Declamar Poesia, com Alcy Cheuiche (escritor) e Laura Benites (psicanalista e poeta). As pré-inscrições pode ser efetuadas no site www.oficinadepoesia.com.br.

As aulas acontecem na plataforma Zoom, às terças-feiras, das 19h às 21h, até 30 de novembro. É possível participar a qualquer momento, visto que a oficina é trabalhada por módulos.

“Nós montamos esta oficina para fomentar poesia e declamação. Os alunos, inspirados nos temas trabalhados em aula, apresentam suas produções no encontro seguinte, onde podem aprimorar a técnica de declamação", observam os ministrantes do curso.

Informações sobre a oficina podem ser obtidas com Ana Helena Rilho através do WhatsApp (51) 99703-8175 ou pelo e-mail ahelena.rilho@yahoo.com.br.

Laura Benites é psicanalista e poeta | Foto: Arquivo pessoal / Divulgação / CP