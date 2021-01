Inscrições abertas para curso on-line “Lorca e o Flamenco”

publicidade

A partir da próxima quinta, Denise Baptista, voltada à língua e cultura espanhola e Silvia Canarim (foto), ao flamenco, ministrarão um curso on-line unindo duas de suas paixões: o poeta Federico García Lorca e o Flamenco. Em “Leyendas del Tiempo: Lorca e o Flamenco”, a dupla apresentará a relação do poeta mais universal da língua espanhola com a arte flamenca. Os encontros seguintes serão nos dias 19, 21 e 28 deste mês, das 18h30min às 20h, pelo Zoom. Inscrições e informações: bit.ly/silvia-cursos e pelo e-mail historiadoflamenco@gmail.com.

Além de ter nascido no berço do flamenco, Lorca relacionou-se com as várias manifestações desse gênero ao longo de sua vida, além de ter inspirado com sua obra, os artistas flamencos. O programa contempla a introdução à biografia do escritor, as diversas vezes nas quais ele se inspirou no universo flamenco para compor suas obras ou mesmo para organizar o famoso Concurso de Cante Jondo de 1922, ao lado de Manuel de Falla e as diversas obras de artistas da Espanha e do Brasil que renderam homenagem ao andaluz.

Além de suas carreiras individuais, as professoras já desenvolveram diversos projetos artístico-culturais em parceria. Entre eles, o musical “Lorquianas”, baseado nas canções populares antigas compiladas e gravadas por García Lorca e a bailarina Encarnación López “La Argentinita”, em 1931. O espetáculo foi desenvolvido ao lado da cantora e compositora Simone Rasslan e da cantora e pedagoga Vanessa Longoni, que fará uma participação especial no curso.