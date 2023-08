Inscrições estão abertas para o curso "Arte como Profissão" no Atelier Livre

publicidade

O Atelier Livre Xico Stockinger, da Prefeitura de Porto Alegre, realiza presencialmente o curso “Arte e Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras”, inédito no país. As aulas são ministradas pelo historiador de arte José Francisco Alves. As inscrições estão abertas até 4 de agosto.

As aulas começarão no dia 10 de agosto e serão realizadas às quintas-feiras, das 19h às 22h, até o dia 23 de novembro de 2023.

O curso nasceu como “Organização Profissional do Artista Plástico”; desde 2017, foi ampliado para assuntos de curadoria, gestão em artes visuais e outras questões do mundo profissional da arte. Único curso do gênero no Brasil, durante a pandemia foi realizado virtualmente em mais de uma oportunidade. O ministrante criou este curso em 1993, realizando-o em várias cidades do Rio Grande do Sul e estados do Brasil (PA, MS, PR e SC), passando a ministrá-lo no Atelier Livre em 2003, como oferta de curso semestral. Esta edição do curso, portanto, é comemorativa aos 20 anos do curso no Atelier Livre e aos 30 anos de criação e realização do mesmo, de forma independentemente, por José Francisco Alves.

O professor é doutor e mestre em História da Arte, especialista em Patrimônio Cultural e bacharel em Escultura, membro da Aica, Icom e Icomos. Alves já assinou a curadoria de exposições, entre elas "Labirintos da Iconografia", no Margs, em 2011.

Além de abordar o histórico e o contexto das questões de situação profissional e de mercado de trabalho nas artes plásticas, Alves dá orientações sobre aspectos práticos da arte como profissão. O local do curso será no Atelier Livre Xico Stockinger no Centro Municipal de Cultura (Erico Verissimo, 307).

Informações pelo e-mail atelierlivrepoars@gmail.com ou pelo telefone 3289-8057.