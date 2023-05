Inscrições para a 16ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura encerram dia 22 de maio

publicidade

As inscrições para a 16ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, o maior do país em premiação individual para o gênero, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo vão até esta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023.

Serão contemplados um autor pela categoria “Melhor Romance do Ano de 2022” e outro como “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2022”. Cada ganhador receberá um prêmio de R$ 200 mil.

Criado em 2008, o Prêmio São Paulo de Literatura tem como objetivo estimular a produção literária de qualidade, valorizar o setor e favorecer a formação de leitores e escritores, reconhecendo grandes nomes e também novos talentos.

Para concorrer, a obra deve ter sido escrita originalmente em português e ter sua primeira edição publicada ao longo de 2022. É válido ressaltar que autores de todo o país podem concorrer, porém, somente obras no formato impresso, com ISBN, podem participar. O edital está disponível no site da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo aqui.

O formulário de inscrições para a 16ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura está disponível neste link. Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail premiosaopaulodeliteratura@sp.gov.br