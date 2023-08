Instagram derruba conta feita pela família de Faustão para incentivar doação de órgãos

publicidade

O perfil no Instagram criado pela família de Faustão para compartilhar histórias de pessoas que passaram por um transplante de coração, chamado de "Faustão do meu coração", foi derrubado pela plataforma com apenas duas publicações no ar. O anúncio foi feito pela mulher do apresentador, Luciana Cardoso, nesta quarta-feira, dia 23.

"Complicado tanta pornografia no Instagram e eles fazem vista grossa quando podemos mudar a mentalidade do brasileiro para uma causa tão nobre", escreveu. "[Quando] podemos mudar toda uma geração, [quando] podemos fazer do Brasil o maior doador de órgãos do mundo somos barrados! Infelizmente o mal já tomou conta do mundo e nós temos que nos unir para fazer a coisa certa!", acrescentou.

Luciana pontuou ainda que está tentando resolver o problema. Enquanto isso, a esposa do apresentador está publicando os vídeos em seu próprio perfil.