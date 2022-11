"Irmão do Jorel" ganha especial de Natal com grande mistério a ser desvendado

publicidade

O clima natalino é mesmo contagiante e agora chegou a uma das mais queridas animações brasileiras. No dia 9 de dezembro, a partir das 18h, o "Especial de Natal do Irmão do Jorel" chega ao Cartoon Network e à HBO Max. Será uma aventura daquelas, com o protagonista e sua turma tentando desvendar um grande mistério.

Na casa do "Irmão do Jorel", as preparações para a grande e brilhante noite de Natal estão a todo vapor, que terá deliciosa ceia, as tradicionais luzes piscantes, com os talheres e taças que são usados somente em ocasiões muito especiais. É um momento tão único que a cristaleira finalmente será aberta.

Em meio a tudo isso, a pergunta fundamental para a época: qual o verdadeiro significado do Natal? Resposta que Carlos Felino ainda não sabe responder, mas tem de descobrir o mais rápido possível, pois ele tem de entregar, em curtíssimo prazo, uma música natalina que foi encomendado pela Shostners.