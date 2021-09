Irmãs lançam livros infantis com referências da cultura popular brasileira

publicidade

O projeto Luzeirim Poético: Versos de Brincar e Encantar contempla o lançamento de dois livros ilustrados voltados ao público infantil, que falam sobre a natureza e a diversidade cultural e ambiental em linguagens da cultura popular brasileira. Em “Muitos mundos em um só”, de Carol Senna, o personagem viaja observando a diversidade e contempla a sabedoria da empatia. “Adivinha quem é – pássaros em cordel”, de Amanda Senna, apresenta pássaros do Brasil e vem na forma da literatura de cordel, com adivinhas. As multiartistas, escritoras e educadoras, nascidas em Pernambuco e radicadas no Rio Grande do Sul há nove anos, tem uma ampla trajetória ligada à cultura popular e a educação. Os livros serão lançados neste sábado, 4 de setembro, às 19h, nos canais de YouTube e Instagram do projeto, em live com as autoras. No próximo feriado, de 7 de setembro, serão lançados vídeos sobre cada um deles, com Amanda e Carol, respectivamente às 16h e 17h. Após esta data, eles ficarão à disposição do público.

Carol e Amanda tem em sua linha do tempo familiar o afeto da cultura popular. Nascidas e criadas no nordeste pernambucano, suas referências são repletas dessa cultura tão brasileira e representativa. A ideia é ampliar o repertório estético, poético e imaginativo para as famílias gaúchas, colocando foco nas minorias, na diversidade do mundo lúdico das crianças, trazendo uma linguagem popular e viva aos livros. “A poesia popular traz a possibilidade do brincar com a palavra, tão cara ao universo infantil. As crianças bem pequenas são especialmente sensíveis e requerem conteúdo de qualidade, que contemple suas necessidades. Percebemos a escassez na oferta nesse segmento e assim criamos nossas obras para contemplar este público”, afirmam as autoras. “Os livros ilustrados são um potente instrumento de conexão com as crianças. A infância é alimentada por histórias, pelo brincar e pelas imagens significativas. No contexto atual de tamanho desafio para crianças e famílias, oportunizar arte, poesia, história e brincadeira de forma integrada, com conteúdo ligado à diversidade e aos elementos da natureza, sem dúvidas contribui para a promoção da vida de crianças e famílias” complementam.

Sobre os livros:

“Muitos mundos em um só”, de Carol Senna, é um poema em quadrinha que aborda a diversidade de perspectivas e a necessidade de respeito e cuidado ao universo comum. Voltado ao público infantil, em especial às crianças da educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental, utiliza o formato de quadrinhas a fim de ser recitado, trazendo a métrica mais popular dentre a tradição da poesia oral do Brasil, e que se conecta diretamente com a oralidade e a cultura da infância. O enredo aborda de forma lúdica o tema da empatia, remetendo à importância de perceber os diferentes “mundos” que surgem a partir dos diferentes pontos de vista e experiências de uma diversidade de seres, não apenas diferentes seres humanos, mas também outros seres que compartilham conosco a biosfera. A empatia surge de forma metafórica e diz sobre o conjunto de referências da autora, que, também sendo educadora, pesquisa a interface entre as diferentes linguagens artísticas, como a música e a poesia, e o cultivo de habilidades socioemocionais e valores humanos na convivência com as crianças. As ilustrações são inspiradas no repertório afetivo da autora, trazendo de forma singela referências a diferentes biomas brasileiros.

“Adivinha quem é – pássaros em cordel” é uma série de adivinhas em cordel com pássaros da região (ilustrações inspiradas na xilogravura), de Amanda Senna. Indicado para o público infanto-juvenil, mas a brincadeira que ele traz certamente vai cativar pessoas de todas as idades. O texto em cordel é composto por adivinhas em sextilhas, e cada adivinha aborda um pássaro diferente. O livro é um convite ao brincar e desperta a curiosidade e interesse sobre esses animais ainda tão presentes e atraentes em nosso cotidiano, apesar da crescente urbanização. As ilustrações são inspiradas na xilogravura, promovendo a diversidade por meio dessa estética tão ligada à cultura popular brasileira. Este livro inclui dez pássaros presentes na fauna do Rio Grande do Sul, e se propõe como um primeiro volume de uma série a ser continuada, pois a autora possui adivinhas em cordel para mais vinte animais. O projeto gráfico convida a um brincar com o livro, favorecendo o mistério proporcionado pela adivinha.

Sobre as autoras:

Amanda é pesquisadora, professora de artes, contadora de histórias, bonequeira, cordelista, arte educadora premiada e brincante. Carol é educadora, compositora, poeta, pesquisadora, brincante e tutora da Escola Caminho do Meio do Centro de Estudos Budistas. Fazem parte da Cia. Luzeirim, um coletivo familiar composto pelas irmãs e parceiros, que surgiu da vontade de brincar e espalhar a alegria e valores humanos presentes na cultura popular brasileira, como cooperação, diversidade e integração com a natureza. Ensinam o público a brincar na rua, no quintal, em escolas ou em praças, com música, dança, palhaçaria e brincadeiras inspiradas em manifestações brasileiras como a ciranda, o xote, o cacuriá, e brincadeiras de roda de norte a sul do país.