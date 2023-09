Isabella Taviani em voz e violão no Agulha

publicidade

Faz alguns anos que Isabella Taviani não se apresenta em Porto Alegre. A última apresentação foi antes da pandemia. A cantora e compositora carioca interpreta seus grandes sucessos ao vivo neste sábado, às 21h, no Agulha (Conselheiro Camargo, 300), bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Ingressos na Sympla.

No formato voz e violão, a cantora interpreta músicas de seu repertório, como “Digitais”, “Diga Sim pra Mim”, “Último Grão”, “A Canção que Faltava”, “Luxúria”, entre outras, além de canções do seu mais recente álbum, “A Máquina do Tempo” (2020), e o seu novo single, “Repito”, lançado em 2022.

Em 2023, Isabella Taviani celebra 20 anos de carreira, sendo a turnê do show voz e violão um ponto de partida para esse novo momento e também um resgate ao início de sua carreira em que Taviani se apresentava nesse formato ao grande público. Iniciada em julho de 2023, a turnê “Isabella Taviani: voz e violão” passou por Fortaleza (CE), Nova Iguaçu (RJ), Volta Redonda (RJ), Ribeirão Pires (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF); com datas já confirmadas em Natal (RN), Mossoró (RN), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Nas plataformas de streaming, Isabella mantém mais de 290 mil ouvintes mensais.

Filha de uma pianista e neta de um cantor de ópera, Isabella tem formação em canto lírico, mas sempre soube que o seu caminho era a MPB. O primeiro álbum, ‘Isabella Taviani’, veio em 2003, pela Greensongs. Depois vieram mais sete discos até “A Máquina do Tempo” (2020).