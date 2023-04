Ivan Conti, baterista do Azymuth, morre aos 76 anos

publicidade

Morreu nesta segunda-feira, 17, o baterista Ivan Conti, o Mamão, baterista do lendário grupo Azymuth, aos 76 anos. A informação foi divulgada na conta oficial do músico no Instagram na madrugada desta terça-feira, 18. O texto, assinado pela esposa e os filhos de Mamão, não informa a causa da morte.

"Amigos, depois de 50 anos juntos, o amor da minha vida se foi para os braços do Pai! Com coração dilacerado eu e meus filhos comunicamos que o Ivan Miguel Conti Maranhão, o nosso Mamão, faleceu nesta segunda, 17. O velório será na quinta-feira, 20, em horário a confirmar", diz a postagem.

De acordo com o perfil do músico no Instagram, o velório ocorrerá na próxima quinta-feira no Cemitério da Paciência, no Rio de Janeiro.

O músico carioca fundou, ao lado do tecladista José Roberto Bertrami (1946 - 2012) e o baixista Alex Malheiros, o trio Azymuth. Juntos, lançaram álbuns como Azymuth (1975), Outubro (1980), Crazy Rhythm (1988) e Curumim (1990), entre outros. O grupo também atuou na Europa e nos Estados Unidos.

Mamão, conhecido pelo seu suingue e pela sua ligação com o jazz, deixou sua assinatura em diversas gravações da música popular brasileira, seja em conjunto com os colegas do Azymuth ou em participações solo. O baterista tocou, por exemplo, na gravação de Elis Regina para a música As Curvas da Estrada de Santos, de Roberto e Erasmo Carlos.

Também aparece na ficha técnica de discos como Sonhos e Memórias, lançado por Erasmo Carlos em 1972. Mamão participa do álbum Previsão do Tempo, um dos mais cultuados da discografia do músico Marcos Valle. O baterista ainda tocou com nomes como Rita Lee e Raul Seixas.

Em carreira solo, Mamão lançou três discos autorais: The Human Factor (1984), Pulsar (1997) e Poison Fruit (2019).

O trio Azimuth, com sua formação atual, Conti (bateria), Alex Malheiros (contrabaixo) e Kiko Continentino (piano), tinha dois shows agendados para o próximo sábado, dia 22, na casa de shows Blue Note, em São Paulo.