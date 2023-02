"IX Gramado in Concert" tem atrações até sábado

publicidade

O concerto de abertura do "IX Gramado in Concert", realizado na noite de sexta-feira passada, foi uma prova de seu legado na democratização do acesso à música erudita. Com o auditório do Expogramado lotado, a Orquestra Sinfônica de Gramado foi regida pelo gramadense Leandro Libardi Serafim, que é também diretor do evento ao lado de Allan John Lino. Com programação gratuita, o evento segue até sábado.

Com 350 alunos de nove países como participantes, o festival promove apresentações por diversos espaços da cidade. Além dos concertos no Expogramado, o festival leva grupos de música para praças, instituições e igrejas.

ITINERÂNCIA

Uma das instituições que recebeu um recital itinerante foi o Lar de Idoso Maria de Nazaré, que abriu suas portas na tarde de sábado para o Trio de Câmara Ridzevski-Sivila-Sánchez, de Vega, Argentina. O trio é formado por piano, clarinete e clarinete baixo. Todos os cuidados foram tomados pela organização para preservar a saúde das 18 idosas abrigadas no lar, como a ida de um grupo reduzido de músicos e a limitação da equipe. Conforme a coordenadora geral do Lar de Idosos, Regina Maria de Mello Moretti, as apresentações musicais estão entre as atividades preferidas das vovós. “Foram três anos de pandemia que não tivemos mais nada. É a primeira apresentação após o começo da Covid-19. Elas gostam muito de escutar música. A música acalma os corações. Só temos a agradecer”, afirma Regina.

O Lar de Idosos foi fundado em 2012 pela gramadense Lacy Bertoja. Com o objetivo de promover a qualidade de vida de idosas, a casa abriga mulheres acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade social. “Somos uma entidade filantrópica. Nos mantemos com doações e com auxílio da Prefeitura. Temos uma equipe de 18 funcionárias entre cuidadoras, limpeza, lavanderia e cozinha”, diz a coordenadora.

Nesta segunda, um dos destaques da programação é o Recital "Professores in Concert", às 20h, no auditório Expogramado.