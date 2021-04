Jason Statham e o diretor Guy Ritchie retomam parceria nos cinemas em “Infiltrado”

publicidade

Conhecido por seus trabalhos em sucessos do gênero de ação, como “Os Mercenários”, “Carga Explosiva” e a franquia “Velozes e Furiosos”, Jason Statham está de volta aos cinemas em “Infiltrado”. Escrito e dirigido por Guy Ritchie, o filme marca o retorno da parceria do diretor com Statham após 16 anos.

Os dois estrearam em 1998, com “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”, e realizaram também “Snatch: Porcos e Diamantes”, em 2000, e “Revólver”, em 2005.

“Infiltrado” tem previsão de estreia nos cinemas nacionais apontada para maio de 2021;

Statham interpreta Harry, conhecido apenas como “H”, um homem misterioso que trabalha para a Fortico, empresa de carros-fortes, e movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los Angeles semanalmente. Quando, ao impedir um assalto, ele surpreende os colegas de trabalho com suas habilidades de combate, suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas.

Além de Jason Statham, no elenco estão Post Malone e Scott Eastwood, Josh Hartnett (‘Penny Dreadful’), Jeffrey Donovan (‘Sicário: Dia do Soldado’), Holt McCallany (‘Mindhunter’), Laz Alonso (‘The Boys’) e Niamh Algar (‘Raised by Wolves’).