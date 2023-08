'Jazz Day' com os argentinos Mariano Loiácono e Pablo Raposo no Farol Santander Porto Alegre

publicidade

O festival 'Jazz Day' recebe nesta terça-feira, dia 15, às 20h, dois dos maiores nomes do jazz da Argentina: o trompetista Mariano Loiácono e o pianista Pablo Raposo em show com repertório da época de ouro do swing, nos anos 30 e 40. Clássicos como "Take the a train", "In a mellow tone", "If I had you", "After you´ve gone", "Stardust", "Mack the knife", "The shake of Araby" serão interpretados. Ao lado do duo argentino, as presenças de Tiê Pereira (contrabaixo) e Bruno Braga (bateria).

Mariano Loiácono nasceu em Cruz Alta, provincia de Córdoba, Argentina. Dividiu concertos e festivais com alguns do mais reconhecidos nomes do cenário nacional e internacional do jazz, como Jeff “Tain” Watts, Rufus Reid, Cyrus Chestnuts, Antonio Hart, Ugonna Okegwo, Adam Cruz, Dave Holland, Dave Douglas, Billy Cobham, Donnald Harrison, Donald Vega e Carl Allen, entre outros. Como solista gravou seu primeiro trabalho “I Knew it” no ano de 2009. Em 2011, grava o disco “What’s New?”, que recebe ótimas criticas da imprensa especializada e foi eleito entre os dez melhores discos do ano pela revista Jazz Is, dos Estados Unidos. Em 2012, sai seu terceiro disco “Warm Valley”, gravado com a pianista Paula Shocrón e, em 2013, apresenta seu trabalho “Hot House”, a frente de um noneto com varios e importantes nomes da cena local argentina.

Em 2014, criou a trilha sonora para o filme argentino “La luz incidente” e, em 2015, compôs a trilha para a série de tv “Variasiones Walsh”. No final de 2015, lançou seu disco, chamado “Black Soul”, gravado ao vivo no Thelonious Club, eleito melhor disco de jazz do ano na Argentina. Em maio de 2017, participa da gira argentina de Vincent Herring Sextet, junto a Sebastian Loiacono. Em outubro do mesmo ano, volta a Nova Iorque, para tocar com músicos como Anthony Wonsey, Ron McClure, George Garzone, Johnattan Blake e Michael Weiss, entre outros.

Em sua carreira, vêm recebendo importantes prêmios e distinções, com destaque para os Prêmios Konex como Melhor Grupo de Jazz da década 2005-15, para o Mariano Loiácono Quintet. Atua regularmente com o Mariano Loiácono Quinteto, ao lado do irmão Sebastián Loiácono.

Pablo Raposo, natural de Mendoza, é graduado em música pela Escola del SADEM, onde ministra aulas de piano. Tocou com diferentes músicos, como Walter Malosetti, Ricardo Cavalli, Carlos Lastra, Diego Luteral, Eloy Michelini, Juan Cruz de Urquiza, Guillermo Delgado, Mariano Otero, Juan David, Jeronimo Carmona, Guadalupe Raventos, Patricia Grinfeld, Claudio Risso, Pablo Carmona, entre outros.

Integrou grupos como Valentino Jazz Bazar, Diego Luteral Quinteto, Adrian Defelipo Quinteto, Paula Meijide Sexteto, Patricia Grinfeld Cuateto, Facundo Bergali Cuarteto, Pepi Taveira Cuarteto, Gustavo Cortajerena Cuarteto, Jorge Torrecillas Cuarteto entre outros. Eventualmente tocou com músicos como Conrad Herwing, também con Winton Marsalis e músicos da Lincol Center Orchestra.

Atualmente toca com grupos de jazz argentinos, como Fats Fernandez, Trio Indigo, Leo Alvarez Cuarteto, Marina Rama Grupo, Satch Big Band, Raposo & Fuchs duo, Valsechi-Raposo-Blanco, além deste duo ao lado de Mariano Loiácono.