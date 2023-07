publicidade

Jenna Ortega e Paul Rudd irão estrelar "Death Of A Unicorne”, novo filme da A24, estúdio de cinema norte-americano ganhador do Oscar com "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

O que se sabe até agora é que o longa segue uma família que atropela um unicórnio a caminho de casa.

Apesar das greves atuais de roteiristas e atores, "Death of a Unicorn" e outro lançamento da A24 seguirão com a produção, ao lado de outros 37 filmes que foram liberados por uma isenção do sindicato dos atores, que decretou greve na semana passada.

Jenna Ortega conquistou a fama por interpretar Wandinha (Wednesday), série da Netflix dirigida por Tim Burton. Ela também está filmando o longa "Beetlejuice 2".

Paul Rudd é um ator, comediante, escritor e produtor norte-americano. É conhecido por interpretar o Homem-Formiga, no Universo Cinematográfico da Marvel. Rudd já integrou elenco de produções de comédia, como "Friends", "O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy", "O Virgem de 40 anos" e "Ligeiramente Grávidos".

