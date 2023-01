Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro dos "Vingadores", sofre acidente e quadro é crítico

publicidade

O astro do cinema Jeremy Renner, conhecido por seu papel como Gavião Arqueiro em vários sucessos de bilheteria da Marvel, encontra-se em estado crítico, mas estável, após sofrer um acidente com um limpa-neve - informou seu representante à imprensa americana no domingo, dia 1º.

"Podemos confirmar que Jeremy se encontra em estado crítico, mas estável (...) depois de se envolver em um acidente enquanto retirava a neve", disse o representante de Renner aos veículos The Hollywood Reporter e Deadline.

Renner estava retirando a neve em sua casa, quando sofreu ferimentos graves, acrescentou a mesma fonte, sem especificar o local do acidente.

"Está recebendo excelentes cuidados, e sua família está com ele", acrescentou o representante.

Renner, de 51 anos, foi duas vezes indicado ao Oscar por seus papéis em "Guerra ao Terror" e "Atração perigosa".

Também interpretou o papel de Clint Barton, o super-herói Gavião Arqueiro, em vários filmes da Marvel e em uma minissérie recente.

Jeremy Renner tem uma propriedade perto de Mt Rose-Ski Tahoe, uma área perto de Reno, Nevada, que foi atingida por tempestades de inverno, acrescenta The Hollywood Reporter.

Recentemente, publicou nas redes sociais um artigo sobre as graves condições climáticas na área do lago Tahoe, limítrofe entre Califórnia e Nevada e é um destino de esqui mundialmente famoso.

Em 13 de dezembro, Renner tuitou a foto de um carro enterrado pela neve com a legenda "A nevada no lago Tahoe não é brincadeira".