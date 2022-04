Jesse Williams e Sarah Drew estão de volta em 'Grey’s Anatomy'

publicidade

"Grey’s Anatomy" retoma grandes nomes do elenco que deixaram o drama médico. Agora é a vez de Jesse Williams e Sarah Drew, casal que vai reviver os personagens Jackson Avery e April Kepner, respectivamente, no último episódio da 18ª temporada, marcado para ser exibido nos Estados Unidos em 26 de maio.

Jesse Williams deixou a série em maio do ano passado, após 12 anos. No caso, Sarah ressurgiu na trama, na pele de April, para ajudar a história de despedida do cirurgião plástico ser contada de forma apropriada. Eles formaram um dos casais mais populares de "Grey’s Anatomy", chamados de Japril.

Williams chegou a fazer mais duas aparições depois da última vez que Drew apareceu. Uma delas, Williams fez uma participação especial no qual ele recebeu Jo e sua filha em seu antigo apartamento por meio de videochamada. O retorno de Williams e Drew agora fornecerá uma atualização de como Jackson e April estão um ano depois.