João Bosco abre programação no segundo semestre do Palco Bell’Anima

No dia 24 de setembro, João Bosco sobe ao Palco Bell'Anima, no Recanto Maestro, localizado entre os municípios de Restinga Seca e São João do Polêsine, a 30 km de Santa Maria. A apresentação celebra os 50 anos de carreira do cantor e compositor mineiro e traz um repertório que inclui clássicos como “O Bêbado e a Equilibrista”, “Papel Maché”, “Kid Cavaquinho”, “De Frente pro Crime” e “Jade”. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo site: https://www.guicheweb.com.br/joao-bosco-quarteto_18125

Até dezembro de 2022, o anfiteatro de 450 lugares, idealizado pelo músico Vagner Cunha e pelo empresário Claudio Carrara receberá espetáculos de música popular e erudita. Avaliando os primeiros meses de funcionamento, Vagner afirma que a excelência do espaço foi comprovada já no espetáculo de inauguração, em março de 2022, com os portugueses do Lopes-Graça: “Um quarteto de cordas é a formação mais exigente no ponto de vista da acústica”. Observando que a primavera e o verão irão valorizar a condição o anfiteatro ao ar livre, o músico observa que o espaço consolidou seu público. “Todas as atrações tiveram boa frequência. Ainda temos uma parceria excelente com os alunos da Antonio Meneghetti Faculdade e espectadores viajaram de outras cidades para assistir a nossos espetáculos”, conta. Além de Lopes-Graça, o Palco Bell’Anima recebeu Demônios da Garoa e Orquestra Jovem Recanto Maestro (OJRM )e Toquinho.



Confira as demais atrações do segundo semestre:

22 de outubro - 70 Anos Cunha

Para celebrar 70 anos de vida, o maestro Antônio Borges-Cunha dividirá o palco com os filhos músicos Vagner e Moisés, com o pianista Ney Fialkow e orquestra, regendo obras representativas de sua carreira autoral, entre elas “Tempo e Memória” (2015) e “Ancient Rhythm” (1991/1993). O programa contará, ainda, com "Concerto para Violino e Orquestra", de Vagner Cunha.



5 de novembro- Pré-estreia do álbum “YBY II”, com Vagner Cunha, Bebê Kramer e Paulinho Fagundes

Lançado virtualmente em março de 2021, o álbum “YbY –“terra” em tupi-guarani – Vol. 1” questionou as fronteiras musicais ao propor uma fórmula original que concilia chacarera à valsa, passando pela música folclórica balcânica e cigana. Agora, Vagner Cunha (violino), Bebê Kramer (acordeão) e Paulinho Fagundes (violão) preparam a gravação do volume II, com pré-estreia do repertório e a participação especial de Ernesto Fagundes.

26 de novembro- Anaadi Canta Milton + Quinteto OJRM

Radicada na França, Annadi vem ao Brasil especialmente para duas apresentações no Palco Bell’Anima. A primeira tem por tema a obra de Milton Nascimento, e reunirá no palco Bell’Anima Vagner Cunha, o quinteto de cordas OJRM, além de Lucas Fê (bateria) e Luis Henrique “New” (teclado).

10 de dezembro - Anaadi e Dudu Sperb Cantam Chico e Caetano + OJRM

Interpretando Chico Buarque e Caetano Veloso em diferentes momentos de suas carreiras solo, desta vez, Anaadi e Dudu Sperb se encontram para um espetáculo inédito. A apresentação terá a participação da OJRM, do baterista Ricardo Arenhaldt e do pianista Claudio Carrara.

17 de dezembro - Orquestra Jovem Recantoi Maestro

Para fechar o ano letivo, o Palco Bell’Anima apresenta o concerto da Orquestra Jovem Recanto Maestro – OJRM, um projeto social de música clássica, que envolve alunos da rede pública de ensino da Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul. Desde 2015, a iniciativa oferece aulas gratuitas regulares de violino, viola, contrabaixo, violoncelo, sopros e percussão a mais de 350 alunos.

30 de dezembro - Estreia da Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro

O concerto de estreia da Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro (FORMA) apresentará a obra Metaphisica Sinfonia. As composições de Antonio Meneghetti (1936-2013), reelaboradas e orquestradas por Vagner Cunha, estreou em 2013, no Recanto Maestro, e, agora, ganha uma versão revisitada com a regência de Antonio Borges-Cunha, ao lado de coro e solistas de câmara.