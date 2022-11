João Carlos Martins fará concerto de Natal no Araújo Vianna

publicidade

O maestro João Carlos Martins fará um concerto no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), no dia 23 de dezembro, sexta-feira, às 20h, com o convidado Jean William (tenor). Será um espetáculo natalino elaborado especialmente pelo regente. Os ingressio estão à venda na Sympla e a classificação é livre.

O concerto encerrará a temporada de 2022 do Aditório Araújo Vianna e do Maestro, que esteve recentemente no Carnegie Hall para celebrar os 60 anos de sua primeira apresentação na clássica casa de shows de Nova York. Na ocasião, regeu a Novus NY e tocou piano ao final. Mostrou como foi necessário se reinventar para driblar a distonia focal nas mãos, doença rara com a qual convive desde os 18 anos.



Em Porto Alegre, o clima de união e alegria vai contagiar músicos e público.

Confira o programa:

Canto Gregoriano

M. Praetorius

Branle de la torche

J. S. Bach

Jesus Alegria dos Homens

J. S. Bach

Ave Maria

P. Tchaikovsky

Valsa das Flores

J. Newton

Amazing Grace

L. Cohen

Hallelujah

J. Lennon

So, this is Christmas

I. Berlin

White Christmas

B. Helms

Jingle Bell Rock

J. Lennon

Imagine

Joao Carlos Martins ao piano

F. Gruber

Noite Feliz

E. Morricone

Cinema Paradiso e A Missão

João Carlos Martins ao piano

J. Barry

Em algum lugar do passado

Joao Carlos Martins ao piano