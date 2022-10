Jojo Todynho grava Stories com o marido após reatar casamento: "Não preciso de marketing"

publicidade

Após anunciar que o casamento com Lucas Souza não acabou, Jojo Todynho gravou Stories com o marido neste domingo, dia 9. A cantora falou que ela e o militar ainda vão conversar e negou que a quase separação foi uma jogada de marketing.

"Vim deixar uma coisa bem esclarecida. Não preciso inventar história, não preciso de marketing. Não tenho culpa pelas atitudes erradas, da minha parte sim, da parte dele não tenho culpa. Estão entendendo? Está esclarecido, a gente vai sentar e terminar nossa conversa. Deus está no controle. Fim do assunto", disse a cantora.

Momentos antes, Lucas Souza também se pronunciou no Stories. Ele pediu desculpas à mulher pelo término inesperado. "Está tudo bem entre eu e a Jojo também, a gente já conversou, está tudo certo. Gostaria de pedir desculpas para ela publicamente, me retratar publicamente, pela atitude sem pensar que eu tive ontem, beleza? Vou ficar um pouco off aqui, vou tentar ficar bem psicológicamente", falou ele.

O militar também negou que anunciar o fim do casamento foi uma estratégia para ganhar visibilidade. "Só foi realmente uma atitude sem pensar. Peço desculpas a todos, mas realmente não tem nada a ver com isso, só foi uma atitude sem pensar, decorrente de uma situação. Mas, é isso aí, peço desculpa à todos e por expor isso aqui publicamente", explicou.

Nesta manhã, Jojo Todynho comunicou os seguidores que ela e Lucas reataram o casamento. "Meu marido não vai embora, não. Meu casamento não acabou, porque foi Deus que me deu. Já falei que não me separo, fico viúva. Ou morre ele, ou morro eu, ou morrem os dois. Não casei para me separar", disse a funkeira.

