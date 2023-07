Jovem com câncer realiza último desejo de ir a show de Taylor Swift

publicidade

A americana Holly Seay morreu, aos 28 anos, nesta segunda-feira (3). Ela enfrentava um câncer terminal, mas conseguiu realizar o último desejo: ir ao show de Taylor Swift. A jovem ganhou a liberação dos médicos para deixar o hospital e foi conferir a apresentação da cantora favorita ao lado da melhor amiga, Bianca Clark.

"Na segunda de manhã, minha melhor amiga faleceu. Ela ficava internada e tinha alta havia anos, principalmente nos últimos meses. A única coisa que ela disse a todos os médicos é que iria ver Taylor Swift, mesmo que precisasse dirigir do hospital para o show", contou Bianca.

A amiga disse que os médicos liberaram Holly 24 horas antes da apresentação de Taylor, para que a jovem pudesse ir à segunda noite de apresentação da cantora na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, que aconteceu em 29 de abril. "Obrigada, Taylor Swift, por levar tanta alegria para a nossa menina. Essa foi a primeira vez em anos que vimos o rosto dela se encher com tanta alegria."

Bianca contou que a melhor amiga foi diagnosticada com câncer de cólon no fim de 2020. A partir de então, Holly passou por diversas cirurgias, a última delas em fevereiro deste ano, dois meses antes do show.

"Naquela noite, ela não era a garota com câncer, era apenas Holly", disse Bianca, que compartilhou um vídeo que mostra a amiga emocionada durante o show, ao som da música Miss Americana & The Heartbreak Prince.

Assista ao vídeo abaixo: