Juliana Knust e Cássio Reis protagonizam “Em Casa a Gente Conversa”

Com direção de Fernando Philbert e texto de Fernando Duarte e Tatá Lopes, “Em Casa a Gente Conversa” tem sessões gratuitas neste sábado e domingo, às 18h e 21h30min, através do sympla.com.br. Nesta versão on-line será exibida a peça gravada no Teatro Amazonas (Manaus), onde estreou em setembro de 2018, e algumas cenas gravadas em estúdio durante a pandemia, seguindo todos os protocolos necessários à segurança da equipe e atores.

Em cena, as aventuras e desencontros de um casal já em processo de separação, que revê a sua própria história durante os encontros para definir detalhes do divórcio, criando sequências de momentos hilários. Malu (Juliana Knust) e Carlos Alberto (Cássio Reis), aos olhos de muitas pessoas, formam um casal perfeito, daqueles de comercial de margarina. Mas eles vivem na vida real e enfrentam todas as alegrias e agruras de um jovem casal.



Ele é um homem dividido entre o desejo de ascender profissionalmente, a vontade de manter um casamento e o sonho de se manter eternamente livre; enquanto ela é uma mulher que se desdobra entre carreira, casamento e a maternidade. No decorrer da trama, eles falam com muito bom humor e transparência sobre assuntos pertinentes a qualquer casal: almoço em família, dia dos namorados, a vida sexual, TPM, o cotidiano da casa, a divisão de tarefas, as brigas, o balanço da relação e de amor.



Fernando Duarte também é autor dos espetáculos, “Callas” e “Depois do Amor”, ambos com direção de Marília Pêra, “Além do que os Nossos Olhos Registram”, protagonizado por Priscila Fantin, Luiza Tomé e Silvia Pfeifer. A direção artística de Fernando Philbert que assinou a direção dos espetáculos “Em Nome do Jogo” e “O Escândalo de Philipe Dussaert”, ambos com Marcos Caruso, “O Topo da Montanha” com Lazaro Ramos e Taís Araújo, entre outros.