Julieta Venegas apresenta em Porto Alegre a turnê "Tu Historia"

A turnê “Tu Historia”, que já passou por países como nos Estados Unidos, México, Colômbia, Espanha, Uruguai, Argentina e Chile, chega agora no Brasil e conta com única apresentação no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, no dia 19 de maio. Os ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do Teatro.

Julieta Venegas é compositora, cantora e musicista mexicana. É multi-instrumentista e toca principalmente o piano, o acordeão e o violão, sendo uma das musicistas latinas mais reconhecidas a nível mundial. Em sua última passagem por Porto Alegre, ela lotou o Bourbon, com ingressos esgotados.

Julieta detalha:

“Escolhi o título 'Tu Historia' porque para mim temos que reconhecer o nosso passado como parte de nós. Creio que quando você faz do seu passado parte do seu aprendizado, isso te enriquece. Eu sempre briguei muito com o passado, mas agora acredito que o passado tem me ensinado e construído quem eu sou com tudo e todos, meus acertos e meus erros”.

Sucesso mundial, músicas como “Mismo Amor”, “En Tu Orilla”, “Te Encontré” e “La Nostalgia”, que fazem parte do setlist do show, têm conquistado fãs e o público em geral, sendo destaque nas mais variadas plataformas digitais.

Julieta Venegas

Julieta Venegas foi integrante da banda mexicana “Tijuana No!” antes de iniciar sua carreira solo em 1996. Lançou 7 álbuns de estúdio, entre eles o acústico MTV e também a trilha sonora da peça “La Enamorada”. Vendeu aproximadamente 25 milhões de discos pelo mundo, conquistando discos de ouro e platina em países como México, USA, Itália, Argentina, Brasil e Espanha.

Ao longo da sua carreira ganhou 2 Grammy Awards, 10 Grammy Latino, 2 Billboard Music Awards, 7 Prémios MTV, entre outros. Foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade pela UNICEF no México e também Embaixadora da Boa Vontade pelo Conselho de Ministras da Mulher da América Central (COMMCA). Conta com mais de 16 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e soma mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

