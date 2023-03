Keanu Reeves e Laurence Fishburne homenageiam Lance Reddick, morto semana passada

publicidade

Keanu Reeves e Laurence Fishburne estavam entre as estrelas de "John Wick: Baba Yaga" que homenagearam Lance Reddick, seu colega de elenco que morreu inesperadamente na semana passada, na estreia do filme em Los Angeles (EUA).

"Perdemos nosso irmão, e de uma forma realmente chocante. Acho que ainda estamos em choque. Assim é a vida", disse Fishburne visivelmente abalado, fazendo uma breve pausa antes de continuar. "É muito difícil às vezes."

Muitos dos que trabalharam no filme usaram fitas azuis para homenagear Reddick, que foi um ator prolífico com papéis de destaque em séries como The Wire e Oz e na franquia de filmes John Wick.

"Apenas para estar sob sua luz e ter a chance de trabalhar com ele, vou amá-lo pelo resto da minha vida", disse Reeves. "Ele tinha muita paixão por seu trabalho e seu ofício. Foi um homem muito gentil, alguém com dignidade e presença."

Reddick estava com 60 anos e morreu na sexta-feira, dia 17 de março, em Los Angeles de causas naturais, disse sua assessora Mia Hansen. Não foram fornecidos mais detalhes.

Homenagens foram feitas para o ator, cujos papéis o tornaram uma estrela amada e reconhecível da televisão e do cinema. Ele interpretou Charon, o polivalente concierge do Continental Hotel que tem uma declarada simpatia por Wick, um assassino vivido por Reeves. O mais recente filme da franquia estreia na quinta-feira, dia 23, nos cinemas brasileiros.

"Ele era, de muitas maneiras, o coração do filme porque seu personagem amava John Wick", disse Fishburne.

"Sabe, é sempre difícil quando você perde alguém que ama muito, mas você também é incrivelmente grato pelo tempo que passaram juntos. Tivemos a sorte de trabalhar com Lance desde o início da franquia. Quero dizer, já se passaram quase dez anos", disse o diretor Chad Stahelski. "Eu realmente gostaria que ele pudesse estar conosco esta noite, mas, você sabe, a vida é assim. Mas temos muita sorte de tê-lo conhecido. E ele é um grande homem, um grande artista, um grande ser humano, um amigo querido."

Shamier Moore, um novato na franquia Wick, lembrou como Reddick reservou um tempo para dizer uma palavra gentil no set. "Cresci assistindo Lance Reddick. É um momento estranho porque ele foi definitivamente um dos meus heróis como um ator negro", disse Moore. "E, mesmo que não tenhamos compartilhado o tempo na tela juntos neste filme, dividimos algum tempo fora das câmeras e ele era o sal da terra quando me conheceu. Ele disse: 'Shamier, você é incrível. Adoro o seu trabalho, cara', e isso me derreteu por dentro."