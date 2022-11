Keanu Reeves virá ao Brasil para participar da CCXP22

publicidade

Um dos atores mais populares do planeta, Keanu Reeves será um dos grandes destaques da CCXP22 - a feira de cultura pop que ocorrerá entre os dias 1º e 4 de dezembro em São Paulo. O anúncio foi feito pela Paris Filmes e a Lionsgate, que trarão o astro de Hollywood para participar do painel que promove o lançamento do aguardado filme "John Wick 4: Baba Yaga", que tem estreia prevista para março. Protagonista de grandes bilheterias como Matrix e John Wick, Reeves estará no Palco Thunder By Cinemark Club no dia 3 de dezembro, às 19h30. Além de ator de sucesso, o ator é músico e reina nos memes na internet.

BABA YAGA

Na nova aventura protagonizada por Keanu Reeves, a história segue os eventos derradeiros do filme anterior, "Parabellum", produzido em 2019. Desligado da organização criminosa que o perseguiu, John Wick é tido como morto por seus perseguidores. Este novo filme deve ser o mais longo da franquia - sinal de que o número de tiros e mortos deverá ser bem maior.

Além de Reeves, a CCXP contará com um line up extenso, com nomes nacionais e internacionais dos quadrinhos, cinema, séries, humor e games, entre outros. O comediante Ed Gama, a cartunista Laerte, a roteirista Triscila Oliveira, além do ator canadense Alexander Ludwig estão confirmados na programação.

A CCXP será realizada na São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Jabaquara, SP. Para outras informações, acesse o site do evento.