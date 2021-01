publicidade

Kevin Hart é confirmado no filme “Borderlands”. O ator, famoso por seus papéis de comédia e shows de stand up, anunciou em rede social sua participação na adaptação para as telonas feita pelo estúdio Lionsgate e dirigida por Eli Roth.

Conhecido pelo lado cômico, Hart terá de mostrar outras habilidades de atuação, dando vida a um personagem que não é focado no humor. O ator interpretará o personagem Roland.

Ele se une a Cate Blanchett no elenco do longa-metragem, ainda sem previsão de lançamento. As gravações devem começar em algum momento de 2021.

"Borderlands" será escrito por Craig Mazin, que recentemente escreveu a minissérie de Chernobyl aclamada pela crítica da HBO.