Kourtney Kardashian e Travis Barker estão noivos: 'Para sempre'

publicidade

Kourtney Kardashian e Travis Barker agora estão noivos. O anúncio foi feito pela própria influenciadora e membro da família Kardashian nas redes sociais, na noite deste domingo (17).

"Forever", escreveu Kourtney na legenda da publicação, que em português significa "para sempre". No post, os dois aparecem abraçados em meio a um coração de flores na praia, onde o pedido foi feito.

Kourtney Kardashian e Travis Barker começaram a namorar no início do ano e desde então sempre são flagrados juntinhos em clima de romance. A empresária é mãe de três crianças, todas frutos de seu relacionamento anterior com Scott Disick. Baker foi casado outras duas vezes e tem dois filhos.