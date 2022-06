"La Casa de Papel: Coreia" estreia hoje

publicidade

A versão coreana da série "La Casa de Papel" estreia nesta sexta-feira, dia 24 de junho, na Netflix. Já podem ser conferidos seis episódios em sua primeira parte, enquanto os outros seis da 1ª temporada ainda não tem data de estreia confirmada.

A história gira em torno da reunificação das duas Coreias: Norte e Sul. As regiões tornam-se um único estado-nação, sendo então necessário criar a Casa da Moeda da Coreia Unificada (UKM) para imprimir uma moeda comum. E é aí que entra um grupo de criminosos que invade o órgão.

A série La Casa de Papel, produção da Espanha, contou com cinco temporadas, sendo a último em dezembro de 2021.

A versão coreana deve ser fiel ao original, no que se refere aos personagens e histórias, somente adaptando para o contexto do seu país. Enquanto os ladrões espanhóis usavam uma máscara de Salvador Dali, os ladrões no remake coreano usam máscaras Hahoe, tradicional máscara do Oriente que está sempre sorrindo.

A direção é de Kim Hong-Sun. E conta com grande elenco, alguns conhecidos de "Round 6".

Trailer: