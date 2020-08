Lady Gaga chama atenção com máscaras icônicas no VMA

publicidade

Lady Gaga foi a grande vencedora do VMA 2020. A cantora levou para casa um total de cinco prêmios, incluindo o de Artista do Ano. O protagonismo de Lady Gaga na premiação se estendeu também aos figurinos exuberantes, em especial, as máscaras icônicas que chamaram a atenção. A cantora deu um bom exemplo da importância de usar o acessório em meio à pandemia do novo coronavírus.

Para receber o primeiro prêmio da noite, o de Música do Ano por Rain on Me, parceria dela com Ariana Grande, Lady Gaga apostou numa máscara rosa que combinava com o look colorido e futurístico.

Gaga subiu ao palco com uma máscara com chifres para receber o troféu de Melhor Colaboração, também pelo dueto com Ariana.

O look branco e máscara prata com brilhos foram escolhidos pela cantora que venceu na categoria Artista do Ano.

Gaga também levou para casa os troféus de Melhor Fotografia e Tricon Award, homenagem inédita entregue pela primeira vez na história do VMA.

Durante a performance de Rain on Me e outros hits da carreira dela, Lady Gaga usou uma máscara de LED.