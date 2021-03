Lady Gaga faz primeira aparição pública após sequestro de cães

publicidade

Lady Gaga foi vista em público pela primeira vez depois do traumático caso do sequestro de seus cães, quando seu amigo e dog walker dos pets, Ryan Fischer, foi baleado pelos criminosos.

A artista está em Roma, na Itália, e foi fotografada saindo de seu hotel com um look muito estiloso.

O visual era composto por peças de grife, como um casaco da Max Mara, e uma bolsa da Chanel, além de luvas e máscara brancas.

Gaga está no país para seu novo trabalho como atriz, o filme House of Gucci, no qual viverá Patrizia Reggiani, acusada pela morte do marido Maurizio Gucci, que era proprietário da tão conhecida grife de luxo.

O filme será dirigido por Ridley Scott, nome por trás de sucessos do cinema como Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, Gladiador e Perdido em Marte.

Além de Gaga, o elenco já conta com famosos como Jared Leto, Al Pacino e Adam Driver.

No caso do sequestro, felizmente o dog walker Ryan Fischer se pronunciou dizendo que está bem, que vai se recuperar e que escapou da morte por pouco.

Os cães Koji e Gustav foram entregues em segurança para a polícia de Los Angeles, nos EUA.