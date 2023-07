Lançado trailer de "As Quatro Irmãs", filme sobre a atriz Vera Holtz

publicidade

Lançado o trailer do filme-documentário "As Quatro Irmãs", protagonizado por Vera Holtz. Com direção e roteiro de Evaldo Mocarzel, a produção estreia em 7 de agosto, dia do aniversário da atriz, em sessões especiais nos cinemas brasileiros.

Como parte do lançamento, Vera participará presencialmente das exibições especiais do filme em cinemas selecionados de quatro cidades: Tatuí (cidade natal da artista), São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói.

"As Quatro Irmãs", que já foi exibido na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é um filme que teve como ponto de partida resgatar a memória da família da atriz em um momento no qual o casarão do clã Fraletti-Holtz completava 100 anos.

No documentário, Vera Holtz retoma, por meio do cinema, lembranças de sua família com a ajuda das irmãs Teresa, Rosa e Regina. Enfrentando lapsos de memória, ela tenta reinventar a própria vida no filme: a infância e a adolescência em Tatuí, no interior de São Paulo, a convivência familiar e as irmãs como personas do seu ser, eterna fonte de inspiração para suas personagens.

O lançamento é da O2 Play, distribuidora da O2 Filmes, e do programa Metrópolis, da TV Cultura.

Vera Holtz

Com 50 anos de carreira, Vera Holtz é conhecida por seus trabalhos na televisão, cinema e teatro.

Confira o vídeo: