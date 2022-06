Lançamentos nos streamings em junho

publicidade

As opções aumentam a cada dia nas plataformas de streaming. Parece haver mais oferta de produções do que tempo para consumi-las. E, neste mês de junho, não será diferente, com novidades em séries, longas ficção e documentários chegando às telas pela Netflix e pelo Amazon Prime.

Entre os principais títulos do Amazon Prime vale acompanhar “Tarsilinha”, que entrou na grade de programação no último dia 1º. A menina de 8 anos que viaja para salvar a memória da sua mãe. Com Alice Barion, Ando Camargo, Maira Chasseroux e Marisa Orth, tem a direção de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo. O outro destaque da plataforma é a série “The Boys”, que já pode ser vista desde a última sexta, com a versão divertida e irreverente do que acontece quando super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados quanto deuses, abusam de seus superpoderes em vez de usá-los para o bem. A direção é de Philip Sgriccia.

Já na Netflix, o Brasil ganha destaque em séries com a estreia de “Maldivas”, tendo Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes e Carol Castro no elenco. Na trama, uma jovem se muda para o Rio de Janeiro em busca da mãe, mas acaba envolvida em uma investigação de assassinato após um incêndio suspeito.

Além de séries brasileiras, a plataforma também aposta em filmes feitos no país. Duas destas produções se destacam nas novidades. “Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos”, com Caio Blat e Maria Ribeiro, em drama romântico. E dia 30 é a vez de “Corações Sujos”, trazendo um olhar importante sobre os imigrantes japoneses no Brasil, que não acreditavam que o Japão se rendera na Segunda Guerra.

Dando um pulo na Coreia, amantes da série espanhola “La Casa de Papel”, podem conhecer, dia 24, a versão coreana do assalto que fascinou o mundo. Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa deter, inclusive o mentor do plano.

E os fãs de “The Umbrella Academy” vão festejar a chegada da terceira temporada da série indicada ao Emmy sobre uma família de super-heróis completamente disfuncional a partir do dia 22.

Outro retorno é da violenta, musical e impactante “Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas”, estrelada por Cillian Murphy, que estreia dia 10 com sua sexta temporada, provando ser uma das mais esperadas da plataforma. Os Shelbys sofrem uma perda trágica. Quatro anos depois, a Lei Seca acaba, Tommy passa a vender ópio e é obrigado a se aliar aos seus piores inimigos. Aqueles que são apaixonados pela gastronomia poderão se deliciar com “Iron Chef: Em Busca de uma Lenda”, que chega à plataforma no dia 15, com novas estrelas da gastronomia enfrentando ícones já conhecidos. No universo da ação, espionagem e suspense, os seguidores de “Lista Negra” já começaram a devorar a oitava temporada da série, com James Spader como protagonista. Na trama desta temporada, Liz se alia à própria mãe, Katarina Rostova, para derrubar Red de uma vez por todas, dando início a um perigoso e envolvente confronto entre antigos aliados.

Em se tratando de filmes, a dica é Silvester Stalone em “Rambo: Até o Fim”e Chris Pine em “Operação Sombra - Jack Ryan”.