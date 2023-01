Lana del Rey e Florence + The Machine são atrações do MITA 2023

publicidade

Sucesso total em sua primeira edição, que aconteceu em 2022, o Festival MITA 2023 acontecerá novamente no Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de maio, e em São Paulo, dias 3 e 4 de junho. A música é o grande destaque, unindo nomes nacionais e internacionais, muitos já consagrados, encontros e reencontros.

Confirmadas as apresentações de Lana del Rey, Florence + The Machine, The Mars Volta, Flume e Haim. O festival trará a volta aos palcos do grupo NX Zero, o rock do Capital Inicial, o reggae do Natiruts e o swing de Jorge Ben Jor.

O MITA é um evento diurno, com programação diversa capaz de unir públicos de diferentes grupos e gerações. Os shows serão divididos em dois palcos, com mais de 16 atrações por fim de semana, em espaços amplos onde o público terá ainda uma série de ativações. Entre os destaques da programação nacional está a volta aos palcos do NX Zero, após pausa. Um ponto forte e exclusivo da programação também são os encontros -- como Djonga convidando BK e o Planet Hemp com o Tropkillaz.

No ano em que se comemora 50 anos do aclamado álbum de Arthur Verocai, músico e maestro brasileiro que já se apresentou com os maiores nomes da MPB, o público poderá ver um encontro inesquecível no palco do Rio de Janeiro: Verocai e os jovens canadenses do BadBadNotGood.

Os ingressos do MITA começam a ser vendidos dia 1 fevereiro, quarta-feira, a partir de meio-dia, no site e nos pontos oficiais de venda. Ver site aqui.

Atrações MITA 2023

Rio de Janeiro -- 27 de maio

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony

Rio de Janeiro -- 28 de maio

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio

São Paulo -- 03 de junho

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon

São Paulo -- 04 de junho

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

Capital Inicial

NX Zero

Sabrina Carpenter

Don L convida Tasha & Tracie

Far from Alaska convida Supercombo

No Rio de Janeiro, o festival acontece novamente no Jockey Clube, na área aberta conhecida como Pião do Prado, com total de 110 mil m2. Um dos cartões postais da cidade, o espaço tem uma vista privilegiada para o Cristo Redentor, e está bem ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas. De fácil acesso para chegada com a utilização de transportes coletivos, inclusive de metrô, o espaço está também ao lado da ciclovia.

Em São Paulo, o MITA acontece no coração da capital paulista, no Vale do Anhangabaú. A região está sob nova gestão desde dezembro de 2021, totalmente renovada. O Novo Anhangabaú se consolida como polo de entretenimento e cultura da cidade de São Paulo -- neste primeiro ano foram realizadas no espaço mais de 3 mil horas de atividades gratuitas para o público de todas as idades. O local foi palco de diversos shows e apresentações culturais.