Lea Maria apresenta novo solo de stand-up em Porto Alegre

A comediante alemã Lea Maria retorna a Porto Alegre com o seu solo “Alemã de Cria: Testando Piadas”. A apresentação acontece neste domingo, 14, no Teatro do CIEE (rua Dom Pedro II, 861). Esta também será a primeira vez que Lea se apresenta em um teatro na capital gaúcha. Os ingressos estão a venda online no Minha Entrada.

O novo solo “Alemã de Cria: Testando Piadas” aborda o Brasil segundo a alemã mais brasileira. Lea Maria conta a sua experiencia no país que se apaixonou seis anos atrás. Testando o novo material, fala de choques culturais e as primeiras impressões da vida no Brasil.

Lea Maria é natural da Alemanha e vive atualmente em São Paulo. Desde 2015, está viajando o mundo e criando conteúdo em forma de imagens e vídeos. Lea entrou para a comédia em 2017, trabalhando na parte de produção de eventos. Em 2019, começou a fazer shows e se apresentar como comediante stand-up.