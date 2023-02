Leo Santana fala sobre o sucesso de 'Zona de Perigo': 'Se fugir das origens, perco meu chão'

publicidade

O cantor Leo Santana comentou, nesta quarta-feira, dia 22, sobre o sucesso do novo hit Zona de Perigo. O novo single de Leo se tornou um grande sucesso durante o Carnaval 2023 e conseguiu alcança o topo de plataformas de música.

"Gratidão por ter sido escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigada, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração", escreveu o cantor nos Stories.

Em entrevista recente ao R7, Lore Improta, mulher de Leo Santana, afirmou que o casal está bem feliz com o reconhecimento que Zona de Perigo. "Independente de ser a música do Carnaval... posso dizer que é a música do Brasil. Todo mundo está abraçando e acho que isso está sendo uma grande conquista. As pessoas abraçaram esse momento do Leo está sendo muito especial para a agente", disse.